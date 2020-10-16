В Москве за сутки скончались 56 человек с коронавирусом

В Москве за сутки скончались ещё 56 пациентов с коронавирусной инфекцией. Общее число летальных случаев, связанных с COVID-19, в городе увеличилось до 5906. Об этом сообщает столичный оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом.

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«В Москве скончались 56 пациентов с коронавирусом», — говорится в сообщении в Telegram. Накануне в Москве умерли 54 пациента с COVID-19. Ранее сообщалось, что в московском транспорте усилят контроль за соблюдением масочно-перчаточного режима.