В Москве за сутки скончались 56 человек с коронавирусом

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В Москве за сутки скончались ещё 56 пациентов с коронавирусной инфекцией. Общее число летальных случаев, связанных с COVID-19, в городе увеличилось до 5906. Об этом сообщает столичный оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом.
В Москве за сутки скончались 56 человек с коронавирусом
  • © РИА Новости / Илья Питалев

«В Москве скончались 56 пациентов с коронавирусом», — говорится в сообщении в Telegram.

Накануне в Москве умерли 54 пациента с COVID-19.

Ранее сообщалось, что в московском транспорте усилят контроль за соблюдением масочно-перчаточного режима.

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