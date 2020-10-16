Фонд президентских грантов завершил приём заявок

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Фонд президентских грантов объявил о завершении приёма заявок. Представители некоммерческих организаций подали 10 063 проекта.
Фонд президентских грантов завершил приём заявок
  • Pixabay

Об этом сообщает «Утро.ру» со ссылкой на пресс-службу фонда.

В 2021 году конкурс состоится в десятый раз, но 64% заявителей участвуют в нём впервые.

Больше всего инициатив (почти 1,8 тыс.) представлено в сфере охраны здоровья и пропаганды здорового образа жизни.

В области социальной поддержки и защиты граждан — 1389 заявок, в сохранении исторической памяти — 1225.

Итоги конкурса должны быть подведены до 15 января 2021 года.

Ранее ИА «Удмуртия» сообщало, что восемь НКО из Удмуртии получат президентские гранты.

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