Фонд президентских грантов завершил приём заявок
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Об этом сообщает «Утро.ру» со ссылкой на пресс-службу фонда.
В 2021 году конкурс состоится в десятый раз, но 64% заявителей участвуют в нём впервые.
Больше всего инициатив (почти 1,8 тыс.) представлено в сфере охраны здоровья и пропаганды здорового образа жизни.
В области социальной поддержки и защиты граждан — 1389 заявок, в сохранении исторической памяти — 1225.
Итоги конкурса должны быть подведены до 15 января 2021 года.
Ранее ИА «Удмуртия» сообщало, что восемь НКО из Удмуртии получат президентские гранты.