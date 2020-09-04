Восемь НКО из Удмуртии получат президентские гранты

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Восемь некоммерческих организаций из Удмуртии получат около 10 млн рублей по итогам специального конкурса президентских грантов.
Восемь НКО из Удмуртии получат президентские гранты
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Об этом сообщает ИА «Удмуртия» со ссылкой на пресс-службу главы и правительства региона.

Лауреатов определили на заседании координационного комитета. Всего победителями стали 900 организаций.

Конкурс для поддержки социально ориентированных НКО во время пандемии стартовал 16 июня. На территории Приволжского федерального округа зарегистрировано 836 заявок, из них 193 стали лауреатами.

Ранее, как сообщало интернет-издание argumenti.ru, в Москве рассказали о поддержке социально ориентированных НКО.

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