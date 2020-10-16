Мантуров рассказал о планах производства третьей вакцины от COVID-19

Глава Минпромторга Денис Мантуров рассказал в кулуарах форума «Биомедтех-2020» о планах производства третьей российской вакцины от коронавирусной инфекции COVID-19.

«Мы должны получить от центра Чумакова до конца года, ожидаем возможности подключиться производству. Есть такое досье вакцины, как только мы его получим, мы должны пройти все регуляторные процедуры в Минздраве, имеется в виду клиника всех фаз, после этого мы запустим производство», — приводит РИА Новости ответ Мантурова на вопрос, когда начнётся производство третьей вакцины от коронавируса.

Также министру задали вопрос о том, стартует ли производство в 2021 году.

«Конечно. Мы до конца года должны наших производственников подключить к процессу», — ответил он.

6 октября Федеральный научный центр исследований и разработки иммунобиологических препаратов имени М.П. Чумакова Российской академии наук сообщил о начале клинических испытаний собственной вакцины против коронавируса.

Профессор кафедры вирусологии института имени Белозерского МГУ Алексей Аграновский в беседе с URA.RU оценил иммунитет у вакцинированных от COVID-19.