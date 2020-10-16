В Госдуме прокомментировали решение сделать 31 декабря 2021 года выходным

Глава комитета Госдумы по труду и социальной политике Ярослав Нилов прокомментировал решение сделать 31 декабря 2021 года выходным днём.

«Главное, что сохранится баланс интересов и работников, и работодателей», — заявил он в беседе с газетой «Известия».

По его словам, это не значит, что 31 декабря никто не будет работать. Как напомнил Нилов, есть сферы, где трудятся независимо от праздников, например, оперативные службы, ряд отраслей услуг.

Со своей стороны, первый зампред комитета Госдумы по образованию и науке Геннадий Онищенко в беседе с радиостанцией «Говорит Москва» отметил, что в плане эффективности 31 декабря никто никогда не работал.

«Я, например, за, но при одном условии, что мы остальные десять дней сократим. Идеально — это когда с 31-го на 1-е встретили Новый год, 2-го пришли на работу. А когда мы к тем десяти дням, которые у нас уже есть, добавили ещё один, это, конечно, перебор», — сказал он.

Как пояснил Онищенко, длительные выходные могут негативно сказаться на работоспособности.

Ранее премьер России Михаил Мишустин подписал постановление о переносе выходных дней, согласно которому 31 декабря в 2021 году будет нерабочим днём.