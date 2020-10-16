В Башкирии семья с семью детьми осталась без жилья из-за пожара

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В Башкирии семья, воспитывающая семерых детей, потеряла жильё в результате пожара. Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на Главное управление МЧС по региону.
В Башкирии семья с семью детьми осталась без жилья из-за пожара
  • РИА Новости

По данным ведомства, возгорание произошло в деревне Кирикеево в жилом доме по улице Заки Валиди. 

«В момент пожара в доме находилась многодетная семья, в том числе пятеро детей. Всего в семье семеро детей, в момент пожара двое были в школе», — заявили в ведомстве.

В МЧС сообщили, что мать детей находилась во дворе, когда в доме сработали пожарные извещатели. Она забежала в дом и вывела детей на улицу.

В сообщении указывается, что дом был полностью уничтожен огнём.

Ранее портал RIA56 сообщал, что в Оренбурге завели уголовное дело после пожара, в котором погиб годовалый ребёнок.

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