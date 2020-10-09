В Оренбурге завели дело по факту гибели ребёнка во время пожара

В Оренбурге завели уголовное дело после пожара, в котором погиб годовалый ребёнок.

Об этом сообщает RIA56 со ссылкой на данные регионального СУ СК России.

По данным следствия, возгорание квартиры в пятиэтажном жилом доме по улице Ташкентской произошло 8 октября в 11:35.

После тушения пожара бригада скорой медицинской помощи доставила в больницу ребёнка. Он скончался, не приходя в сознание.

Дело возбуждено по ч. 1 ст. 109 УК («Причинение смерти по неосторожности»).

Как сообщили в региональном МЧС, по предварительным данным, причиной возгорания стало неосторожное обращение с огнём.

Ранее kp.ru сообщал, что в Санкт-Петербурге возбуждено дело по факту пожара на мусороперерабатывающем заводе.