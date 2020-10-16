Корабли Каспийской флотилии на учениях уничтожили БПЛА с химоружием

Корабли Каспийской флотилии в ходе учений в Каспийском море отработали уничтожение беспилотника с химическим оружием.

Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на Министерство обороны России.

«По замыслу учения, возникла угроза применения условным противником оружия массового поражения с использованием беспилотного летательного аппарата по курсу движения кораблей», — заявили в Минобороны.

Отмечается, что беспилотник был уничтожен расчётами ПВО.

По данным Минобороны, учебная угроза поражения экипажей химическим отравляющим веществом не была исключена. В связи с этим экипажи, используя средства радиационной, химической и биологической защиты, провели дезактивацию поражённых участков.

«Для предотвращения непосредственного воздействия поражающих факторов на личный состав все боевые посты и командные пункты кораблей были загерметизированы», — заявили в министерстве.

Ранее Минобороны России сообщило о начале учений в Каспийском море.