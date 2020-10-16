Минобороны России сообщило о начале учений в Каспийском море

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В акватории Каспийского моря начались учения с участием кораблей Каспийской флотилии. В рамках учений экипажи кораблей выполнят стрельбы по воздушным и морским целям. Об этом информирует Министерство обороны России.
Минобороны России сообщило о начале учений в Каспийском море
  • © Александр Кряжев
  • РИА Новости

Отмечается, что учения стартовали 16 октября в рамках проводимой итоговой проверки за 2020 год. 

«В ходе учений экипажи ракетных кораблей «Дагестан», «Татарстан», а также малых ракетных кораблей «Углич» и «Великий Устюг» выполнят упражнения контрольных артиллерийских и ракетных стрельб в море по воздушным и морским целям, действуя в составе группировки, совместно с авиацией Южного военного округа», — указано в сообщении, которое приводит РИА Новости.

Также корабли отработают задачи по развёртыванию сил обеспечения, охраны и обороны объектов морской экономической деятельности и по уничтожению условных незаконных вооружённых формирований в районе охраняемых объектов.

В учениях примут участие более 400 военнослужащих, будут задействованы шесть кораблей и семь самолётов.

Ранее газета «Известия» со ссылкой на данные Минобороны России сообщила, что в Оренбургской области прошли тактические учения танкистов ЦВО по отражению ночной атаки условного противника при помощи тепловизоров.

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