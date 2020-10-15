В Амурской области прошли учения разведчиков ВВО

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В Амурской области прошли учения разведчиков Восточного военного округа.
В Амурской области прошли учения разведчиков ВВО
  • РИА Новости

Об этом сообщает телеканал «Звезда».

Военнослужащие совершили рейд в тылу условного противника, в ходе которого применили современные снайперские винтовки СВ-98, автоматы АК-12 и модернизированные пулемёты «Печенег».

Согласно сценарию, разведчикам нужно было выполнить 20-километровый марш-бросок и организовать засаду. Задача — захватить ценные документы.

Особое внимание уделялось скрытности, маскировке и внезапности.

К манёврам привлекли свыше 150 военнослужащих.

Ранее газета «Известия» со ссылкой на данные Минобороны России сообщила, что в Оренбургской области прошли тактические учения танкистов ЦВО по отражению ночной атаки условного противника при помощи тепловизоров.

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