В Подмосковье прокомментировали ситуацию с переводом школ на удалёнку

Губернатор Московской области Андрей Воробьёв поручил подготовить школы к переводу на дистанционное обучение в случае большого числа заболевших.

Об этом сообщает телеканал «360».

«Если в классе выявляется COVID-19 у ребёнка или учителя, мы закрываем этот класс на карантин», — заявила на совещании с главой региона министр образования Подмосковья Ирина Каклюгина.

По её словам, если в классе 20% детей заболевают ОРВИ, то класс также закрывают на 14 дней.

«Если в школе болеют ОРВИ 30% людей, то мы автоматически закрываем школу на 14-дневный карантин. Это наш алгоритм действий», — уточнила она.

Воробьёв отметил, что там, где эпидситуация складывается негативным образом, нужно подготовить всё необходимое для удалённого обучения.

Ранее kp.ru сообщал, что Высшая школа экономики перейдёт на частичную удалёнку с 26 октября в Санкт-Петербурге, а также в своих филиалах в других городах России.