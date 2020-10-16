Эксперт прокомментировал новую схему мошенничества

Эксперт в области информационной безопасности, профессор кафедры цифровой криминалистики МГТУ имени Баумана Виталий Вехов прокомментировал сообщение о том, что мошенники стали звонить клиентам Сбера и сообщать о якобы начавшихся следственных действиях в отношении сотрудников финансовой организации, убеждая их перевести деньги на другой счёт.

«Данный способ для нас как для специалистов и для отечественной правоприменительной практики является не новым, поскольку несколько лет назад были аналогичные случаи», — заявил он в беседе с радио Sputnik.

По словам Вехова, злоумышленники звонили от имени сотрудников органов внутренних дел и просили срочно перевести деньги. Как пояснил эксперт, нынешняя схема аналогична, только преступники выступают уже от имени работников прокуратуры.

«Ни в коем случае никогда не переводить никому денежные средства, если ты не знаешь, с кем разговариваешь по телефону. Необходимо использовать стандартные меры безопасности, которые рекомендует в том числе Сбер, банки России», — советует Вехов.

Он напомнил, что все правоохранительные органы действуют только на основании документов.

Ранее замдиректора Национального центра финансовой грамотности Сергей Макаров в беседе с URA.RU прокомментировал новую схему мошенничества.