Эксперт прокомментировал новую схему мошенничества
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«Данный способ для нас как для специалистов и для отечественной правоприменительной практики является не новым, поскольку несколько лет назад были аналогичные случаи», — заявил он в беседе с радио Sputnik.
По словам Вехова, злоумышленники звонили от имени сотрудников органов внутренних дел и просили срочно перевести деньги. Как пояснил эксперт, нынешняя схема аналогична, только преступники выступают уже от имени работников прокуратуры.
«Ни в коем случае никогда не переводить никому денежные средства, если ты не знаешь, с кем разговариваешь по телефону. Необходимо использовать стандартные меры безопасности, которые рекомендует в том числе Сбер, банки России», — советует Вехов.
Он напомнил, что все правоохранительные органы действуют только на основании документов.
Ранее замдиректора Национального центра финансовой грамотности Сергей Макаров в беседе с URA.RU прокомментировал новую схему мошенничества.