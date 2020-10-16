Попова оценила динамику выявленных случаев коронавируса

Глава Роспотребнадзора Анна Попова в эфире Первого канала оценила динамику выявленных случаев заболевания коронавирусной инфекцией в России.

Попова сообщила, что «растущие цифры связаны ещё и с тем, что если в весенний период волна COVID шла по стране постепенно, захватывая сначала крупные города, в том числе Москву, потом распространяясь за Урал, в Сибирь», то в настоящее время «во всех субъектах России, во всех городах, ну практически во всех населённых пунктах есть люди, встретившиеся с COVID, есть источники этой инфекции».

«И чем больше мы регистрируем, чем, значит, больше источников в нашем обществе, в популяции, тем, значит, больше рисков заразиться», — заявила она.

Глава Роспотребнадзора отметила, что так как по всей стране «идёт одномоментный подъём, то, естественно, и цифры сегодня выше».

«Если мы не перестанем так безответственно относиться в части тех людей, которые сегодня именно так относятся к ситуации, мы, к сожалению, можем и этот порог переступить», — добавила Попова.

По данным оперативного штаба, за сутки в России зафиксировали 15 150 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Общее число выявленных случаев за весь период эпидемии в стране достигло 1 369 313.

Научный сотрудник Российского научно-методического центра по профилактике и борьбе со СПИДом, эпидемиолог Олег Юрин в беседе с НСН оценил ситуацию с распространением коронавируса.