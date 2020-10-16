На Ставрополье могут продлить осенние школьные каникулы

Губернатор Ставрополья Владимир Владимиров на встрече с министром образования края Евгением Козюрой предложил продлить осенние школьные каникулы на неделю.

Об этом пишет издание newstracker.ru со ссылкой на сообщение регионального оперативного штаба.

«Коронавирус наступает интенсивнее, скоро к нему начнут присоединяться грипп и ОРВИ. Проработайте возможность продления осенних школьных каникул», — сказал Владимиров.

Таким образом, школьные каникулы на Ставрополье продлятся с 1 по 15 ноября.

Ранее портал «Юга.ру» сообщал, что в Адыгее из-за роста числа инфицированных COVID-19 также на неделю увеличат осенние школьные каникулы.

Депутат законодательного собрания Санкт-Петербурга Игорь Высоцкий в беседе с Nation News оценил важность дисциплины при снятии ограничительных мер, введённых в связи с пандемией коронавирусной инфекции.