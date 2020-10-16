Бастрыкин взял под контроль ситуацию с девочкой, попросившей лишить мать родительских прав

Короткая ссылка
Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин взял под контроль ситуацию с девочкой, попросившей лишить мать родительских прав.
Бастрыкин взял под контроль ситуацию с девочкой, попросившей лишить мать родительских прав
  • © sledcom.ru

Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на пресс-службу ведомства.

«В эфире одной из программ обсуждалась история 15-летней девочки из Челябинской области, которая просит лишить мать родительских прав», — заявили в СК России.

Утверждается, что после смерти отца мать начала злоупотреблять спиртным, а отчим бил девочку.

Проверку проводит СУ СК России по региону. Девочка проживает в Копейске.

Ранее «Реальное время» сообщало, что в Татарстане завели дело по факту избиения 11-летнего ребёнка.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить