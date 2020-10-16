Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин взял под контроль ситуацию с девочкой, попросившей лишить мать родительских прав.

Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на пресс-службу ведомства.

«В эфире одной из программ обсуждалась история 15-летней девочки из Челябинской области, которая просит лишить мать родительских прав», — заявили в СК России.

Утверждается, что после смерти отца мать начала злоупотреблять спиртным, а отчим бил девочку.

Проверку проводит СУ СК России по региону. Девочка проживает в Копейске.

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