СМИ: Просроченные долги в размере от 50 000 до 500 000 есть у 10% россиян

Просроченные долги в размере от 50 тыс. до 500 тыс. есть у 10% жителей России, менее 50 тыс. — у 8%, более 500 тыс. — у 2%.

Об этом сообщает газета «Известия» со ссылкой на материалы ВЦИОМ.

Просрочку до 50 тыс. большинство респондентов воспринимают спокойно — по словам 83%, они смогут при необходимости погасить её в течение года.

Справиться в сжатые сроки с обязательствами в размере до 500 тыс. рублей смогут 39% участников исследования.

Всего задерживают платежи по долгам 20% россиян.

Социологи учитывали не только просрочку по кредитам, но и по налогам, ЖКХ, долгам перед физлицами.

Ранее экономист Константин Селянин в беседе с URA.RU оценил ситуацию на кредитном рынке.