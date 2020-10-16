СМИ: Просроченные долги в размере от 50 000 до 500 000 есть у 10% россиян
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- РИА Новости
Об этом сообщает газета «Известия» со ссылкой на материалы ВЦИОМ.
Просрочку до 50 тыс. большинство респондентов воспринимают спокойно — по словам 83%, они смогут при необходимости погасить её в течение года.
Справиться в сжатые сроки с обязательствами в размере до 500 тыс. рублей смогут 39% участников исследования.
Всего задерживают платежи по долгам 20% россиян.
Социологи учитывали не только просрочку по кредитам, но и по налогам, ЖКХ, долгам перед физлицами.
Ранее экономист Константин Селянин в беседе с URA.RU оценил ситуацию на кредитном рынке.