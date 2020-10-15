Экономист оценил ситуацию на кредитном рынке

Экономист Константин Селянин оценил ситуацию на кредитном рынке.

В беседе с URA.RU он со ссылкой на данные ЦБ заявил, что в августе отмечался всплеск кредитов, по которым граждане не платили более 90 дней.

«Единственным выходом здесь может быть продолжение кредитных каникул, чего я не исключаю. На мой взгляд, это был бы правильный шаг. Банки получат под это соответствующие ресурсы продлить каникулы», — сказал эксперт.

Ранее газета «Известия» сообщала, что доля необеспеченных кредитов, выданных россиянам младше 25 лет, выросла за последний год.