Экономист оценил ситуацию на кредитном рынке

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Экономист Константин Селянин оценил ситуацию на кредитном рынке.
Экономист оценил ситуацию на кредитном рынке
  • РИА Новости

В беседе с URA.RU он со ссылкой на данные ЦБ заявил, что в августе отмечался всплеск кредитов, по которым граждане не платили более 90 дней.

«Единственным выходом здесь может быть продолжение кредитных каникул, чего я не исключаю. На мой взгляд, это был бы правильный шаг. Банки получат под это соответствующие ресурсы продлить каникулы», — сказал эксперт.

Ранее газета «Известия» сообщала, что доля необеспеченных кредитов, выданных россиянам младше 25 лет, выросла за последний год.

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