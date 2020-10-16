Эксперт прокомментировал ситуацию с выдачей оружия в России

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Председатель Московского межрегионального профсоюза полиции и Росгвардии Михаил Пашкин прокомментировал ситуацию с выдачей оружия в России.
Эксперт прокомментировал ситуацию с выдачей оружия в России
  • © Николай Хижняк
  • РИА Новости

В беседе с ОТР он напомнил, что оружие выдают подразделения Росгвардии и именно они должны проверять справки.

Как отметил эксперт, если возраст владения оружием повысят до 21 года, то и возраст прохождения службы придётся повышать. В качестве альтернативы можно было бы использовать полиграф.

«Так, чтобы это было независимо. Чтобы тот, кто проводит полиграф, не знал, кому он проводит. То есть они были бы отделены друг от друга. Чтобы не было коррупции в этом плане», — пояснил он.

Ранее сообщалось, что прокуратура Нижегородской области организовала проверку законности выдачи разрешения на оружие подозреваемому в стрельбе в Нижегородской области.

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