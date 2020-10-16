В Приморье прошли учения с участием спецназа Тихоокеанского флота
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- РИА Новости
Об этом сообщает телеканал «Звезда».
Военнослужащие захватили опорный пункт условного противника на необорудованном побережье.
Сначала они обезвредили «охрану» на воде, затем произвели атаку на быстроходном катере «Раптор». Массированным плотным огнём участники манёвров подавили сопротивление и быстро продвинулись по побережью.
Ранее «ПолитЭксперт» сообщал, что в Ленобласти прошли учения разведчиков ЗВО.