В Роспотребнадзоре оценили рост заболеваемости коронавирусом

Рост числа новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией в России будет продолжаться ещё примерно 2—2,5 недели. Об этом информирует ТАСС со ссылкой на замдиректора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталью Пшеничную.

Она сообщила, что ограничительные меры по коронавирусу, введённые в конце сентября — начале октября, «сразу эффект не продемонстрируют, даже если будут строго соблюдаться».

«Должно пройти около двух инкубационных периодов — таким образом, ожидается, что рост числа инфицированных будет продолжаться ещё 2—2,5 недели», — заявила специалист.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Кремле обеспокоены статистикой и видят, что эпидемия распространяется очень сильно.