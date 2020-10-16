В Роспотребнадзоре оценили рост заболеваемости коронавирусом
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- РИА Новости
Она сообщила, что ограничительные меры по коронавирусу, введённые в конце сентября — начале октября, «сразу эффект не продемонстрируют, даже если будут строго соблюдаться».
«Должно пройти около двух инкубационных периодов — таким образом, ожидается, что рост числа инфицированных будет продолжаться ещё 2—2,5 недели», — заявила специалист.
Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Кремле обеспокоены статистикой и видят, что эпидемия распространяется очень сильно.