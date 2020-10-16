В большинстве СИЗО Москвы временно прекращают приём новых осуждённых

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В шести из семи следственных изоляторов Москвы из-за ситуации с коронавирусной инфекцией временно прекращают приём новых подозреваемых, обвиняемых и осуждённых, сообщает Общественная наблюдательная комиссия (ОНК) столицы.
В большинстве СИЗО Москвы временно прекращают приём новых осуждённых
  • РИА Новости

«Принято решение прекратить приём подозреваемых, обвиняемых и осуждённых в СИЗО №1, 2, 3, 4, 5 и 6 УФСИН России по Москве. Эта мера вводится с 19 октября до особого распоряжения», — приводит сообщение ТАСС.

Приём указанных лиц будет в этот период возможен только в СИЗО №7.

Кроме того, во всех СИЗО города временно запрещены краткосрочные свидания и передачи, кроме лекарств и предметов медицинского назначения, а также ограничено посещение изоляторов представителями органов исполнительной власти и общественных наблюдательных комиссий.

Свидания осуждённых и подозреваемых с адвокатами разрешены только в помещении комнат краткосрочных свиданий через стекло при наличии средств индивидуальной защиты.

В сентябре УФСИН Москвы отменило ограничения для ОНК на посещения СИЗО, введённые в марте в связи с эпидемией коронавируса.

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