ВШЭ перейдёт на частичную удалёнку с 26 октября в Петербурге

Высшая школа экономики перейдёт на частичную удалёнку с 26 октября в Санкт-Петербурге, а также в своих филиалах в других городах России.

Об этом сообщает kp.ru.

Соответствующий приказ опубликован на сайте вуза.

«Вышка переводит все занятия лекционного типа в дистанционный формат для всех групп студентов. Очные занятия, например семинары, учащимся разрешат посещать не чаще, чем три раза в неделю. Данные изменения внесут в программу учебных дисциплин», — сказали в пресс-службе.

Ранее URA.RU сообщало, что Пермский классический университет перешёл на дистанционное обучение из-за ситуации с пандемией.