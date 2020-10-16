ВШЭ перейдёт на частичную удалёнку с 26 октября в Петербурге

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Высшая школа экономики перейдёт на частичную удалёнку с 26 октября в Санкт-Петербурге, а также в своих филиалах в других городах России.
ВШЭ перейдёт на частичную удалёнку с 26 октября в Петербурге
  • Reuters

Об этом сообщает kp.ru.

Соответствующий приказ опубликован на сайте вуза.

«Вышка переводит все занятия лекционного типа в дистанционный формат для всех групп студентов. Очные занятия, например семинары, учащимся разрешат посещать не чаще, чем три раза в неделю. Данные изменения внесут в программу учебных дисциплин», — сказали в пресс-службе.

Ранее URA.RU сообщало, что Пермский классический университет перешёл на дистанционное обучение из-за ситуации с пандемией.

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