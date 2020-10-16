ВШЭ перейдёт на частичную удалёнку с 26 октября в Петербурге
- Reuters
Об этом сообщает kp.ru.
Соответствующий приказ опубликован на сайте вуза.
«Вышка переводит все занятия лекционного типа в дистанционный формат для всех групп студентов. Очные занятия, например семинары, учащимся разрешат посещать не чаще, чем три раза в неделю. Данные изменения внесут в программу учебных дисциплин», — сказали в пресс-службе.
Ранее URA.RU сообщало, что Пермский классический университет перешёл на дистанционное обучение из-за ситуации с пандемией.