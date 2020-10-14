Пермский университет перешёл на дистанционное обучение

Короткая ссылка
Пермский классический университет (ПГНИУ) перешёл на дистанционное обучение из-за ситуации с пандемией.
Пермский университет перешёл на дистанционное обучение
  • © Евгений Одиноков
  • РИА Новости

Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на пресс-службу вуза.

В ПГНИУ уточнили, что традиционное обучение продолжится только для студентов, выполняющих лабораторные работы и техзадания с использованием специального программного обеспечения.

Дистанционное обучение вводится с понедельника, 19 октября, «до отмены приказа».

Ранее, как сообщала газета «Известия», в Курганской области студентов переводят на дистанционное обучение с 19 октября из-за ситуации с распространением коронавирусной инфекции в регионе.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить