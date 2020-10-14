Пермский университет перешёл на дистанционное обучение

Пермский классический университет (ПГНИУ) перешёл на дистанционное обучение из-за ситуации с пандемией.

Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на пресс-службу вуза.

В ПГНИУ уточнили, что традиционное обучение продолжится только для студентов, выполняющих лабораторные работы и техзадания с использованием специального программного обеспечения.

Дистанционное обучение вводится с понедельника, 19 октября, «до отмены приказа».

Ранее, как сообщала газета «Известия», в Курганской области студентов переводят на дистанционное обучение с 19 октября из-за ситуации с распространением коронавирусной инфекции в регионе.