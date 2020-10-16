Более 200 ночных заведений Москвы получили QR-коды для чек-ина гостей

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Более 200 ночных заведений Москвы получили QR-коды для регистрации посетителей. Об этом сообщил оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в столице.
Более 200 ночных заведений Москвы получили QR-коды для чек-ина гостей
  • © pixabay.com

«Более 200 ночных заведений Москвы уже получили QR-коды для регистрации посетителей», — говорится в сообщении на Telegram-канале.

Отмечается, что система чек-инов заработает 19 октября в 12:00.

Ранее мэр города Сергей Собянин сообщил, что доступ на дискотеки, в ночные клубы, бары и другие развлекательные заведения, открытые с 00:00 до 06:00, будет возможен только при регистрации номеров телефонов по QR-коду или по смс.

По его словам, «сами представители этих заведений обратились... понимая, что они находятся первые в очереди под закрытие».

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