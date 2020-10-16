В Прикамье провели экстренное заседание из-за ситуации с COVID-19
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- РИА Новости
Об этом сообщает properm.ru.
И. о. заместителя председателя краевого правительства Сергей Никифоров представил депутатам информацию об оказании медицинской помощи в период пандемии коронавирусной инфекции.
По его словам, в последнее время наблюдается прирост случаев заболевания ОРВИ и пневмонией. Динамика количества пациентов с подтверждённым COVID-19 остаётся стабильной. На 1 октября развернуты 3207 коек для оказания помощи больным с COVID-19, 2692 из которых заняты.
До 20 октября планируется дополнительно развернуть ещё 643 больничных места.
Ежедневно выполняется почти 7 тыс. исследований, что на 4 тыс. больше, чем в начале сентября. Исследования проводят в 14 лабораториях.
Ранее инфекционист, вирусолог, доктор медицинских наук Николай Малышев в беседе с НСН оценил ситуацию с COVID-19.