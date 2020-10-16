В Прикамье провели экстренное заседание из-за ситуации с COVID-19

Комитет заксобрания Прикамья по социальной политике провёл экстренное заседание, на котором обсуждались вопросы об организации в регионе борьбы с коронавирусной инфекцией и помощи жителям.

Об этом сообщает properm.ru.

И. о. заместителя председателя краевого правительства Сергей Никифоров представил депутатам информацию об оказании медицинской помощи в период пандемии коронавирусной инфекции.

По его словам, в последнее время наблюдается прирост случаев заболевания ОРВИ и пневмонией. Динамика количества пациентов с подтверждённым COVID-19 остаётся стабильной. На 1 октября развернуты 3207 коек для оказания помощи больным с COVID-19, 2692 из которых заняты.

До 20 октября планируется дополнительно развернуть ещё 643 больничных места.

Ежедневно выполняется почти 7 тыс. исследований, что на 4 тыс. больше, чем в начале сентября. Исследования проводят в 14 лабораториях.

Ранее инфекционист, вирусолог, доктор медицинских наук Николай Малышев в беседе с НСН оценил ситуацию с COVID-19.