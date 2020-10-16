Эксперт рассказал о росте спроса на клининговые услуги на предприятиях в пандемию

Официальный представитель Союза клининговых компаний России Алексей Сироткин рассказал о росте спроса на такие услуги на предприятиях в пандемию.

«Если до этого кто-то ещё пользовался услугами штатных уборщиц с тряпками и вёдрами, то сегодня этого недостаточно. Всё больше объектов нуждается в профессиональной уборке, поскольку по дезинфекции сегодня довольно жёсткие нормы», — заявил он в беседе с Nation News.

По его словам, в случае с промышленными предприятиями есть свои особенности и по технике, и по подбору моющих средств, и по подготовке специалистов.

Как отметил Сироткин, на уборку заводов тратится больше усилий, то есть и ценник на такой сервис выше.

Ранее в МЧС рассказали о дезинфекции медицинских и соцобъектов в России.

Газета «Известия» сообщала, что эксперты аналитического центра «Авито Работа» оценили отношение работодателей к мерам безопасности во время пандемии.