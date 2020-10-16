В Архангельске возбудили дело из-за наезда пожарной машины на ребёнка

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В Архангельске возбудили уголовное дело по факту ДТП с пожарной машиной, в результате которого погиб ребёнок. 
В Архангельске возбудили дело из-за наезда пожарной машины на ребёнка
  • РИА Новости

Об этом информирует пресс-служба следственного управления СК России по Архангельской области и Ненецкому автономному округу.

В сообщении говорится, что СК принял к производству уголовное дело, которое возбудило МВД. 

Дело возбуждено в отношении 44-летнего водителя ПЧ №1 ОГПС по ч. 3 ст. 264 УК России («Нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлёкшее по неосторожности смерть человека»).

Ранее сообщалось, что пожарная машина сбила ребёнка, катавшегося на самокате, на перекрёстке в Архангельске, мальчик погиб.

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