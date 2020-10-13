Пожарная машина насмерть сбила ребёнка в Архангельске

Короткая ссылка
Пожарная машина сбила ребёнка на самокате на перекрёстке в Архангельске, мальчик погиб.
Пожарная машина насмерть сбила ребёнка в Архангельске
  • РИА Новости

«В 15:27 мск на перекрёстке проспекта Ломоносова и улицы Воскресенской пожарный автомобиль при повороте налево допустил наезд на ребёнка 9—10 лет, который пересекал Воскресенскую на самокате. Ребёнок скончался в машине скорой помощи», — приводит ТАСС сообщение пресс-службы ГУ МЧС России по Архангельской области.

Ведётся установление причин и обстоятельств случившегося. С мамой мальчика работают психологи.

В пресс-службе ГУ МЧС сказали, что пока неизвестно, на какой сигнал светофора двигался автомобиль и ехал ли он на вызов.

Ранее в Набережных Челнах рассказали о состоянии девочки, оставленной в коляске на улице.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить