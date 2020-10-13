Пожарная машина насмерть сбила ребёнка в Архангельске

Пожарная машина сбила ребёнка на самокате на перекрёстке в Архангельске, мальчик погиб.

«В 15:27 мск на перекрёстке проспекта Ломоносова и улицы Воскресенской пожарный автомобиль при повороте налево допустил наезд на ребёнка 9—10 лет, который пересекал Воскресенскую на самокате. Ребёнок скончался в машине скорой помощи», — приводит ТАСС сообщение пресс-службы ГУ МЧС России по Архангельской области.

Ведётся установление причин и обстоятельств случившегося. С мамой мальчика работают психологи.

В пресс-службе ГУ МЧС сказали, что пока неизвестно, на какой сигнал светофора двигался автомобиль и ехал ли он на вызов.

Ранее в Набережных Челнах рассказали о состоянии девочки, оставленной в коляске на улице.