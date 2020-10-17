Российские учителя рассказали о мотивации в работе
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- РИА Новости
Каждый пятый респондент заявил, что любит своё дело и предмет, который ведёт. Признание и чувство долга, согласно данным опроса, мотивируют почти каждого десятого преподавателя (9%).
Ещё 8% признались, что к работе учителем их побуждают саморазвитие и самореализация, 7% — желание быть востребованным.
Благодарность учащихся и родителей, а также длинный отпуск и график работы мотивируют лишь 4% опрошенных.
По 1% отметили такие пункты, как принадлежность к династии учителей и размер заработной платы.
Всего в опросе приняли участие 2,3 тыс. респондентов.
Ранее российские учителя рассказали, какими качествами обладают хороший и плохой педагоги.