Российские учителя рассказали о мотивации в работе

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Ангелина Шурпина
Почти половина российских учителей (43%) заявили, что оставаться в профессии их мотивируют общение и работа с детьми. Результаты исследования онлайн-школы Skysmart есть в распоряжении RT.
Российские учителя рассказали о мотивации в работе
  • © Екатерина Чеснокова
  • РИА Новости

Каждый пятый респондент заявил, что любит своё дело и предмет, который ведёт. Признание и чувство долга, согласно данным опроса, мотивируют почти каждого десятого преподавателя (9%).

Ещё 8% признались, что к работе учителем их побуждают саморазвитие и самореализация, 7% — желание быть востребованным.

Благодарность учащихся и родителей, а также длинный отпуск и график работы мотивируют лишь 4% опрошенных.

По 1% отметили такие пункты, как принадлежность к династии учителей и размер заработной платы.

Всего в опросе приняли участие 2,3 тыс. респондентов.

Ранее российские учителя рассказали, какими качествами обладают хороший и плохой педагоги.

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