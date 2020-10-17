Российские учителя рассказали о мотивации в работе

Почти половина российских учителей (43%) заявили, что оставаться в профессии их мотивируют общение и работа с детьми. Результаты исследования онлайн-школы Skysmart есть в распоряжении RT.

Каждый пятый респондент заявил, что любит своё дело и предмет, который ведёт. Признание и чувство долга, согласно данным опроса, мотивируют почти каждого десятого преподавателя (9%).

Ещё 8% признались, что к работе учителем их побуждают саморазвитие и самореализация, 7% — желание быть востребованным.

Благодарность учащихся и родителей, а также длинный отпуск и график работы мотивируют лишь 4% опрошенных.

По 1% отметили такие пункты, как принадлежность к династии учителей и размер заработной платы.

Всего в опросе приняли участие 2,3 тыс. респондентов.

Ранее российские учителя рассказали, какими качествами обладают хороший и плохой педагоги.