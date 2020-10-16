Два горняка пострадали при землетрясении в Кузбассе

Два горняка на шахте Шерегешского рудника пострадали в результате подземного толчка магнитудой 4,2 в Кемеровской области.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу администрации Таштагольского района.

«Сейсмостанцией города Новосибирск зафиксировано сейсмособытие с магнитудой 4,2 в районе Бийской гривы. В результате на шахте Шерегешского рудника произошёл толчок (класс 6,8) на участке «Новый Шерегеш»... Поступила информация о том, что травмированы два человека», — указывается в заявлении.

Отмечается, что пострадавшие были госпитализированы в состоянии средней степени тяжести, остальные горняки были выведены на поверхность.

В августе из шахты «Таштагольская» в Кемеровской области после небольшого землетрясения вывели на поверхность более 160 шахтёров.