Собянин оценил соблюдение масочного режима в Москве

Мэр Москвы Сергей Собянин в эфире телеканала «Россия 1» оценил соблюдение масочного режима в столице.

Он отметил, что «ситуация с точки зрения реакции москвичей, она значительно лучше стала».

«У нас соблюдение масочного режима радикально изменилось к тому, что было, скажем так, месяц тому назад, когда был полный нигилизм», — заявил мэр.

Ранее сообщалось, что в московском транспорте усилят контроль за соблюдением масочно-перчаточного режима.

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