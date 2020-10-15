Собянин оценил соблюдение масочного режима в Москве
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- АГН «Москва»
Он отметил, что «ситуация с точки зрения реакции москвичей, она значительно лучше стала».
«У нас соблюдение масочного режима радикально изменилось к тому, что было, скажем так, месяц тому назад, когда был полный нигилизм», — заявил мэр.
Ранее сообщалось, что в московском транспорте усилят контроль за соблюдением масочно-перчаточного режима.
Вирусолог профессор Анатолий Альтштейн в беседе с ФАН оценил ситуацию с COVID-19.