Собянин оценил соблюдение масочного режима в Москве

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Мэр Москвы Сергей Собянин в эфире телеканала «Россия 1» оценил соблюдение масочного режима в столице.
Собянин оценил соблюдение масочного режима в Москве
  • © Александр Авилов
  • АГН «Москва»

Он отметил, что «ситуация с точки зрения реакции москвичей, она значительно лучше стала».

«У нас соблюдение масочного режима радикально изменилось к тому, что было, скажем так, месяц тому назад, когда был полный нигилизм», — заявил мэр.

Ранее сообщалось, что в московском транспорте усилят контроль за соблюдением масочно-перчаточного режима.

Вирусолог профессор Анатолий Альтштейн в беседе с ФАН оценил ситуацию с COVID-19.

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