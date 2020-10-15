В Башкирии завели дело против главы района, обвиняемого в хищении

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В Башкирии завели уголовное дело в отношении главы Кугарчинского района, главного бухгалтера одного из сельскохозяйственных предприятий и предпринимателя. Их обвиняют в хищении 26 млн рублей.
В Башкирии завели дело против главы района, обвиняемого в хищении
  • © Следственный комитет Российской Федерации

Об этом сообщает газета «Известия» со ссылкой на сайт регионального СУ СК России.

По данным следствия, с 2014 по 2016 год глава района, на тот момент руководивший сельскохозяйственным предприятием, сговорился с главбухом и предпринимателем. На счета последнего была переведена крупная сумма якобы для оплаты оборудования молочно-товарной фермы.

В региональный Минсельхоз была подана заведомо ложная информация, после чего предприятию предоставили субсидию в размере более 10 млн рублей.

Ранее сообщалось, что в Ростовской области возбудили уголовное дело в отношении руководителя коммерческой организации, являющегося депутатом законодательного собрания, по подозрению в хищении газа на сумму 44 млн рублей.

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