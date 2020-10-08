В Ростовской области задержали депутата заксобрания

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В Ростовской области возбудили уголовное дело в отношении руководителя коммерческой организации, являющегося депутатом законодательного собрания, по подозрению в хищении газа на сумму 44 млн рублей. Подозреваемый задержан.
В Ростовской области задержали депутата заксобрания
  • РИА Новости

Об этом информирует СУ СК России по региону.

«Возбуждено уголовное дело в отношении руководителя коммерческой организации, являющегося депутатом законодательного собрания Ростовской области, а также иных неустановленных лиц по подозрению в совершении преступления...» — заявили в СК. 

Дело возбуждено по п. «б» ч. 4 ст. 158 УК России (кража, совершённая группой лиц по предварительному сговору, из газопровода в особо крупном размере).

«По предварительным данным, за период с 2016 по 2020 год подозреваемый, действуя в составе группы лиц по предварительному сговору, совершил хищение природного газа на общую сумму более 44 млн рублей», — указано в сообщении.

Подозреваемого задержали, решается вопрос об избрании ему меры пресечения.

В марте портал «Юга.ру» сообщал о задержании в Краснодарском крае четырёх полицейских по делу об организации преступного сообщества.

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