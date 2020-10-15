На Кубани продлили режим повышенной готовности

Власти Кубани продлили режим повышенной готовности, введённый из-за пандемии коронавируса, до 31 октября. Об этом сообщили в пресс-службе администрации Краснодарского края.

«Глава региона Вениамин Кондратьев подписал постановление о продлении режима повышенной готовности в крае до 31 октября», — говорится в сообщении.

Уточняется, что для борьбы с коронавирусом ужесточается масочный режим.

Также в сообщении отмечается, что по-прежнему необходимо соблюдать социальную дистанцию в полтора метра.

В релизе подчёркивается, что жителям с хроническими заболеваниями, а также всем гражданам старше 65 лет следует соблюдать режим самоизоляции.

Ранее в Департаменте транспорта Москвы сообщили, что в московском транспорте усилят контроль за масочно-перчаточным режимом.