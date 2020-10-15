В «Опоре России» рассказали, когда можно сделать рефинансирование займа

Первый вице-президент «Опоры России» Павел Сигал заявил, что рефинансирование займа можно сделать, если накопился большой долг, который нужно выплачивать на протяжении длительного времени.

«Важно узнать, какие документы нужны банку, подготовить справки и выбрать надёжную финансовую организацию. Рефинансирование поможет снизить ежемесячный платёж по кредиту и сэкономить средства, не прибегая к последнему способу разобраться с долгами — банкротству», — заявил он в беседе с газетой «Известия».

Как отметил Сигал, в случае с банкротством впоследствии сложнее взять новый заём.

Обращаться за новым кредитом и брать средства в микрофинансовых организациях категорически не стоит, поскольку можно ухудшить свою кредитную историю и получить новые долги.

Эксперт также отметил, что можно обратиться в МФЦ и узнать, какие меры поддержки доступны для тех, кто оказался в трудной жизненной ситуации.

Ранее экономист Константин Селянин в беседе с URA.RU оценил ситуацию на кредитном рынке.