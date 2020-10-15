В Госдуме оценили ситуацию с дистанционным обучением

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Глава комитета Госдумы по образованию и науке Вячеслав Никонов оценил ситуацию с дистанционным обучением.
В Госдуме оценили ситуацию с дистанционным обучением
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«Как только нам удастся справиться с пандемией, все вернутся за парты. Потому что ничто не заменит прямого контакта учителя и ученика», — заявил он в беседе с kp.ru.

По его словам, удалёнка — это вынужденная необходимость, которая помогает продолжить учебный процесс в непростой эпидемиологической ситуации.

«И учиться, и учить дистанционно гораздо сложнее, чем при личном контакте в классе», — отметил Никонов.

Ранее первый зампред комитета Госдумы по образованию и науке Олег Смолин в беседе с НСН рассказал о перспективах дистанционного обучения.

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