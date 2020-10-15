Аэропорт Нового Уренгоя оценил динамику пассажирского потока с начала года

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Аэропорт Нового Уренгоя потерял 30,5% пассажирского потока за январь — сентябрь 2020 года.
Аэропорт Нового Уренгоя оценил динамику пассажирского потока с начала года
  • ©nux.aero
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Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на пресс-службу транспортного узла.

Снижение пассажиропотока связано с рядом ограничений из-за пандемии коронавируса.

Жители региона стали реже летать в Красноярск (44%), Москву (42%), Екатеринбург (28%) и Санкт-Петербург (24%).

Вместе с тем вырос интерес к отечественным курортам. Пассажиропоток в Сочи увеличился в 11 раз, полёты в Краснодар и Симферополь стали привлекать жителей ЯНАО больше на 89% и 20% соответственно.

В июле «Невские новости» сообщали, что в Пулкове заявили о восстановлении пассажиропотока на региональных направлениях.

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