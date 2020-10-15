В Петербурге на строительство корпуса НМИЦ онкологии выделят 5,2 млрд рублей

В Петербурге на строительство корпуса НМИЦ онкологии имени Н.Н. Петрова выделят 5,2 млрд рублей бюджетных средств, строительство планируется закончить к 2024 году.

Об этом сообщает «ПолитЭксперт» со ссылкой на данные пресс-службе учреждения.

Начало строительных работ намечено на конец 2020 года. Новый корпус — семиэтажное здание с общей площадью 32,1 тыс. кв. м на 204 койки.

На проектные работы потрачено 150 млн рублей. На его реализацию выделят 5,2 млрд рублей из бюджетных средств.

Ранее «Невские новости» сообщали, что власти Санкт-Петербурга выкупят два нежилых здания, которые будут присоединены к больнице Святителя Луки.