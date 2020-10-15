В ВОЗ оценили динамику выявленных случаев коронавируса в России

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В европейском офисе Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) оценили динамику выявленных случаев коронавирусной инфекции COVID-19 в России.
В ВОЗ оценили динамику выявленных случаев коронавируса в России
  • Reuters

«Мы наблюдаем тревожное увеличение числа случаев в России», — приводит РИА Новости сообщение.

В ВОЗ отметили, что «это общая тенденция во всей Европе и во всём мире».

«Мы видим, что количество случаев увеличивается, когда ослабляются меры по физическому дистанцированию и люди расслабляются в отношении опасности COVID-19», — заявили в организации.

Ранее сообщалось, что в России в течение суток зафиксировали 13 754 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией. Общее число выявленных случаев за весь период эпидемии в стране достигло 1 354 163.

Профессор кафедры вирусологии института имени Белозерского МГУ Алексей Аграновский в беседе с URA.RU оценил иммунитет у вакцинированных от COVID-19.

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