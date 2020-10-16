МЧС присвоит объектам индивидуальную категорию пожарного риска

МЧС России с января 2021 года планирует перейти на риск-ориентированный подход, присвоив каждому объекту индивидуальную категорию пожарного риска, от которой будет зависеть частота проверок.

Об этом информирует ТАСС со ссылкой на постановления правительства России, утвердившего изменения в положении о федеральном государственном пожарном надзоре.

Согласно изменениям, категория риска будет присваиваться для каждого объекта индивидуально, а не для групп, однородных по виду деятельности.

Отмечается, что в России существует шесть категорий рисков. Так, объекты категории чрезвычайно высокого риска проверяются раз в год, высокого — раз в два года, значительного — раз в три года, среднего риска — не чаще чем один раз в пять лет, умеренного — не чаще чем один раз в шесть лет. В отношении объектов, отнесённых к категории низкого риска, плановые проверки не проводятся.

Ранее секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев заявил, что к 2030 году подразделения МЧС планируется оснастить новейшими образцами пожарной и спасательной техники.