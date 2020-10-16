МЧС присвоит объектам индивидуальную категорию пожарного риска

Короткая ссылка
МЧС России с января 2021 года планирует перейти на риск-ориентированный подход, присвоив каждому объекту индивидуальную категорию пожарного риска, от которой будет зависеть частота проверок.
МЧС присвоит объектам индивидуальную категорию пожарного риска
  • © РИА Новости / Александр Кожохин

Об этом информирует ТАСС со ссылкой на постановления правительства России, утвердившего изменения в положении о федеральном государственном пожарном надзоре.

Согласно изменениям, категория риска будет присваиваться для каждого объекта индивидуально, а не для групп, однородных по виду деятельности. 

Отмечается, что в России существует шесть категорий рисков. Так, объекты категории чрезвычайно высокого риска проверяются раз в год, высокого — раз в два года, значительного — раз в три года, среднего риска — не чаще чем один раз в пять лет, умеренного — не чаще чем один раз в шесть лет. В отношении объектов, отнесённых к категории низкого риска, плановые проверки не проводятся.

Ранее секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев заявил, что к 2030 году подразделения МЧС планируется оснастить новейшими образцами пожарной и спасательной техники.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить