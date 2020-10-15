В Крыму спасли двух туристов, сорвавшихся со скалы

Спасатели помогли двум туристам, сорвавшимся со скалы в районе горы Демерджи под Алуштой.

Об этом сообщает РИА Новости Крым со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС России по региону.

Инцидент произошёл днём в среду, 14 октября. Туристы при спуске сорвались и скатились с обрыва. Сотрудники ведомства нашли пострадавших.

«После оказания первой помощи пострадавших на специализированных носилках и вакуумном матрасе эвакуировали к служебным автомобилям, после чего пострадавшие — жители Ялты и Бахчисарайского района — были доставлены в село Лаванда и переданы сотрудникам скорой медицинской помощи», — уточнили в пресс-службе.

Ранее портал «Юга.ру» сообщал, что в Сочи рассказали о спасении тонувшей туристки.