Эксперт ОНФ оценила ситуацию с дистанционным обучением

Директор фонда «Национальные ресурсы образования», эксперт ОНФ Татьяна Половкова оценила ситуацию с дистанционным обучением.

«В первую очередь радуются онлайн-обучению ребята, которые стеснялись проявлять себя в школе. Это дети с заболеваниями, а также стесняющиеся своей внешности», — заявила она в беседе с НСН.

По её словам, на удалёнке такие ученики охотнее вступали в коммуникацию.

Кроме того, отметила Половкова, школьники утверждают, что на дистанционном обучении их перестали обижать одноклассники, а также прекратилось давление со стороны педагогов.

«Дистанционка в каком-то плане решила проблему буллинга», — добавила она.

Ранее начальник управления организации и проведения государственной итоговой аттестации Рособрнауки Игорь Круглинский в беседе с kp.ru оценил идею оставить ЕГЭ только для поступающих в вузы.