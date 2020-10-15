Эксперт ОНФ оценила ситуацию с дистанционным обучением

Короткая ссылка
Директор фонда «Национальные ресурсы образования», эксперт ОНФ Татьяна Половкова оценила ситуацию с дистанционным обучением.
Эксперт ОНФ оценила ситуацию с дистанционным обучением
  • © Алексей Майшев
  • РИА Новости

«В первую очередь радуются онлайн-обучению ребята, которые стеснялись проявлять себя в школе. Это дети с заболеваниями, а также стесняющиеся своей внешности», — заявила она в беседе с НСН.

По её словам, на удалёнке такие ученики охотнее вступали в коммуникацию.

Кроме того, отметила Половкова, школьники утверждают, что на дистанционном обучении их перестали обижать одноклассники, а также прекратилось давление со стороны педагогов.

«Дистанционка в каком-то плане решила проблему буллинга», — добавила она.

Ранее начальник управления организации и проведения государственной итоговой аттестации Рособрнауки Игорь Круглинский в беседе с kp.ru оценил идею оставить ЕГЭ только для поступающих в вузы.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить