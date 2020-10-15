Эпидемиолог спрогнозировал суточный прирост случаев COVID-19 на пике

В России суточный прирост числа заболевших коронавирусной инфекцией на пике составит 17—18 тыс. Такой прогноз дал замдиректора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов.

Он отметил, что рост заболеваемости продолжается в среднем два инкубационных периода, то есть 28 дней.

«Учитывая, что начался он где-то неделю назад, то, предположительно, дней через 20 должен наступить этап стабилизации эпидемиологического процесса», — цитирует Горелова Интерфакс.

После этого, по его словам, начнётся плавное и устойчивое снижение.

Эпидемиолог подчеркнул, что нынешний рост ожидаемый, поскольку «прослойка населения, которая встретилась с коронавирусом, ещё незначительная», и падение до нулевых значений пока невозможно.

По данным оперштаба на 15 октября, в стране за сутки зафиксировали 13 754 новых случая заболевания COVID-19. Общее число выявленных случаев инфицирования за весь период эпидемии достигло 1 354 163.