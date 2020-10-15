На Ставрополье прокомментировали результаты исследования популяционного иммунитета

В Ставропольском крае прокомментировали результаты исследования популяционного иммунитета к коронавирусу.

Об этом сообщает pobeda26.ru со ссылкой на данные Роспотребнадзора.

Исследование проходило с 6 по 29 июля. В нём приняли участие 2688 волонтёров из Ставрополя, Пятигорска, Кисловодска, Невинномысска, Кочубеевского и Шпаковского районов.

В числе испытуемых были представители всех возрастных групп. Женщины участвовали в исследовании в 2,5 раза активнее.

При наличии контактов с больными коронавирусом вероятность выработки организмом специфических антител увеличивалась примерно в 1,8 раза. У тех людей, которые перенесли COVID-19, антитела к вирусу обнаруживали более чем в 73% случаев.