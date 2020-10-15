Эксперт прокомментировал ситуацию со льготной ипотекой в России

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Доктор экономических наук Константин Ордов прокомментировал ситуацию со льготной ипотекой в России.
Эксперт прокомментировал ситуацию со льготной ипотекой в России
  • РИА Новости

«Ипотечные кредиты были и будут самым надёжным видом потребительского кредитования, просрочка по ним минимальная», — заявил он в беседе с Nation News.

По его словам, продление периода льготного ипотечного кредита — одна из антикризисных мер, которая почти ничего не стоит бюджету, но оказывает весьма заметную поддержку для экономики.

Ранее президент Международной академии ипотеки и недвижимости Ирина Радченко в беседе с ФАН прокомментировала ситуацию со льготной ипотекой.

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