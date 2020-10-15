Якушев прокомментировал ситуацию с ценами на недвижимость

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Министр строительства и ЖКХ Владимир Якушев прокомментировал ситуацию с ценами на недвижимость.
Якушев прокомментировал ситуацию с ценами на недвижимость
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В беседе с «Российской газетой» он отметил, что себестоимость строительства можно снизить за счёт нескольких факторов.

«Чем дольше продолжается стройка, тем она дороже. Объект, который строится за год, гораздо дешевле, чем объект, который строится за два. Мы уже уменьшили количество обязательных требований на 30%. Минстрой работал с этим документом весь 2019 год», — заявил он.

По его словам, большой запас есть и у технологического присоединения к сетям. Ещё один фактор — земельные участки.

«Цены на землю достаточно сильно влияют на себестоимость. У нас большие планы по вовлечению в оборот федеральных земель, которые сегодня неэффективно используются. Здесь мы видим очень большой резерв, потому что по факту это земля, которая практически бесплатно может быть передана под застройку», — уточнил Якушев.

Ранее член Российской гильдии риелторов Константин Барсуков в беседе с Inforeactor оценил ситуацию с недвижимостью в 2020 году.

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