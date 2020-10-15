СМИ рассказали подробности об убийстве 15-летней школьницы в Домодедове

Задержанный за убийство 15-летней школьницы в Домодедове был её знакомым по переписке, заявил источник в правоохранительных органах Московской области.

Об этом сообщает Life.ru.

Как утверждается, молодой человек и девушка начали общение примерно год назад. Встреча, во время которой произошло убийство, якобы была для них второй.

«По предварительным данным следствия, в ночное время подозреваемый проводил время вместе с потерпевшей на лавочке в сквере в Домодедове», — заявили в ГСУ СК России по региону.

В управлении добавили, что произошёл конфликт, в ходе которого молодой человек изнасиловал и убил школьницу.

Ранее сообщалось, что задержанный дал признательные показания и показал, где спрятал тело девушки.