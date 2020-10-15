Бутина прокомментировала избрание России в СПЧ ООН

Член Общественной палаты России Мария Бутина прокомментировала избрание России в Совет по правам человека ООН.

«В России есть институт уполномоченного по правам человека, который эффективно решает вопросы по обращениям граждан. Я в этом совете состою в качестве эксперта и могу сказать, что работа, что касается наших соотечественников, ведётся достаточно эффективно», — заявила она в беседе с изданием «ПолитЭксперт».

Как отметила Бутина, результат деятельности высоко оценили в ООН, поэтому Россия и вошла в состав СПЧ.

Она также выразила уверенность, что это было сделано на основании разбора ситуаций, с которыми сталкиваются россияне, получают помощь и поддержку.

Ранее сообщалось, что Россию избрали в Совет по правам человека ООН, её поддержали 158 государств.

Также сообщалось, что глава МИД России Сергей Лавров рассказал о нераскрытом созидательном потенциале ООН.