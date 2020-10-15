СК возбудил дело из-за стрельбы по силовикам в Волгограде

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Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту посягательства на жизнь сотрудников управления ФСБ после того, как подозреваемые в терроризме открыли огонь по силовикам в Волгограде.
СК возбудил дело из-за стрельбы по силовикам в Волгограде
  • РИА Новости

Об этом информирует пресс-служба СК России.

В СК сообщили, что были установлены двое уроженцев Узбекистана в возрасте 23 и 27 лет, которые планировали серию террористических актов на территории Волгограда.

По данным следствия, во время спецоперации подозреваемые открыли стрельбу по сотрудникам управления ФСБ. Ответным огнём оба боевика были ликвидированы.

«Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Волгоградской области возбуждено уголовное дело по факту посягательства на жизнь сотрудников правоохранительных органов (ст. 317 УК России)», — указано в сообщении.

Ранее в ФСБ сообщили о предотвращении терактов в Волгограде и нейтрализации двух боевиков.

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