В Москве два человека погибли при обрушении строительной люльки

На юго-востоке Москвы в результате обрушения строительной люльки погибли двое рабочих, которые выполняли отделочные работы.

Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на пресс-службу столичной прокуратуры.

«Прокуратура города Москвы организовала проверку исполнения требований федерального законодательства в связи с падением двух рабочих с высоты при проведении отделочных работ многоквартирного дома в 5-м квартале Капотни», — заявили в надзорном ведомстве.

В сентябре в жилом доме в селе Вознесенка в Приморском крае произошло обрушение перекрытия, в результате чего погиб один человек.