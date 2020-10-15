В Москве два человека погибли при обрушении строительной люльки

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На юго-востоке Москвы в результате обрушения строительной люльки погибли двое рабочих, которые выполняли отделочные работы.
В Москве два человека погибли при обрушении строительной люльки
  • РИА Новости

Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на пресс-службу столичной прокуратуры.

«Прокуратура города Москвы организовала проверку исполнения требований федерального законодательства в связи с падением двух рабочих с высоты при проведении отделочных работ многоквартирного дома в 5-м квартале Капотни», — заявили в надзорном ведомстве.

В сентябре в жилом доме в селе Вознесенка в Приморском крае произошло обрушение перекрытия, в результате чего погиб один человек.

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