В Москве два человека погибли при обрушении строительной люльки
- РИА Новости
Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на пресс-службу столичной прокуратуры.
«Прокуратура города Москвы организовала проверку исполнения требований федерального законодательства в связи с падением двух рабочих с высоты при проведении отделочных работ многоквартирного дома в 5-м квартале Капотни», — заявили в надзорном ведомстве.
В сентябре в жилом доме в селе Вознесенка в Приморском крае произошло обрушение перекрытия, в результате чего погиб один человек.